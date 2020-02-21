«Урал» арендовал защитника «Динамо» Калинина После 19 туров екатеринбургский клуб занимает девятое место в РПЛ.

Пресс-служба «Урала» объявила об аренде до конца сезона защитника московского «Динамо» Игоря Калинина.

Отмечается, что екатеринбургский клуб будет иметь право выкупить футболиста.

За новую команду 24-летний игрок будет выступать под 95-м номером.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

🤝Состав нашей команды пополнил 24-летний российский защитник Игорь Калинин.

___

Достигнута договоренность с @FCDM_official об аренде игрока до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

___

Калинин будет выступать за «Урал» под номером 9⃣5⃣ pic.twitter.com/TIyZ59HnNe — ФК Урал (@FCURAL) February 21, 2020

Ранее Калинин выступал за «Волгарь», «Рубин», «Краснодар», а также «Мариуполь», «Зирку» и «Зарю». В общей сложности он провел на поле 59 матчей, забил три гола и отдал 11 ассистов.