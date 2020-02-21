Ивица Олич: На Евро-2020 никому не будет легко с Россией - Советский спорт
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21 февраля 2020 19:30ФутболГригорьевская Юлия

Ивица Олич: На Евро-2020 никому не будет легко с Россией

Хорват приехал в Москву на «Кубок легенд».

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич, который приехал в Москву на турнир «Кубок легенд», рассказал о чемпионатах России и Германии, а также о восходящей звезде «Боруссии» Эрлинге Холанде.

– Какие впечатления от возвращения в Россию?
– Прошло полтора года после чемпионата мира, когда я был здесь в последний раз. Мы играли полуфинал и финал на этом стадионе («Лужники»), поэтому эту арену запомнил хорошо. Я в первый раз приехал на «Кубок легенд». Стипе Плетикоса уже был здесь в прошлом году и сказал, что организация турнира отличная, поэтому я обещал, что если время позволит, то обязательно приеду. И вот я здесь. На турнире можно увидеть много звезд прошлых лет. Они немного постарели, но все равно заметно, что поиграли на самом высоком уровне.

– Русский язык не забываете?
– В прошлом году у меня были небольшие проблемы, потому что больше десяти лет не говорил по-русски – многое забыл. Но когда был здесь со сборной Хорватии больше 40 дней, вспомнил язык. Теперь думаю, что больше его не забуду (улыбается). Надо почаще приезжать в Москву.

– Какие перспективы сборной России на Евро-2020?
– Уже на чемпионате мира был заметен уровень сборной, и сейчас команда играет как надо. Ребята играют сердцем, друга за друга. Когда я выступал здесь, не видел, чтобы ребята в сборной России бились, как в клубе. Сейчас все футболисты сборной играют на самом высоком уровне. С Россией никому легко не будет.

– Следите за ЦСКА?
– Конечно. Чемпионат еще не возобновился, поэтому сложно говорить о перспективах команды. Уже понятно, что в этом сезоне выиграет «Зенит» во главе с моим другом Сергеем Семаком. Там очень большой отрыв. Интересно будет посмотреть, кто займет второе место. На него претендуют три-четыре команды.

– Смотрите чемпионат Германии? Как можете оценить небольшой отрыв между «Лейпцигом» и «Баварией»? Чем все закончится?
– Три-четыре недели назад можно было сказать, что «Бавария» в этом году не станет чемпионом. Но команда набрала форму и сейчас является главным фаворитом. «Лейпциг» тоже играет в хороший футбол, но в последнее время команда растеряла очки в матчах с маленькими командами. Думаю, «Бавария» все-таки выиграет. «Боруссия» тоже может, но у нее проблемы в обороне – очень много мячей пропускает.

– В «Боруссии» очень хорошую форму набрал Холанд. Как можете оценить его игру?
– Конечно, он меня удивил, потому что одно дело играть в Австрии, а другое – в Германии. Как он забивал мячи в Лиге чемпионов за «Ред Булл Зальцбург», так и сейчас продолжает забивать в «Боруссии» в свои 19 лет. Делает это почти в каждом матче. Но он еще молодой. Мы еще много будем наблюдать за его игрой, и он будет удивлять.

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