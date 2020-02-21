Источник: Президент «ПСЖ» выплатил ФИФА около 1 млн евро за закрытие дела о коррупции

По информации The Times, ФИФА пожаловалась на функционера прокуратуру Швейцарии за то, что катарский шейх дал взятку бывшему генеральному секретарю Международной федерации футбола Жерому Вальке при продаже прав на трансляцию четырех чемпионатов мира – в 2018, 2022, 2026 и 2030 годах.
Аль-Хелайфи был вынужден выплатить организации около одного миллиона евро, после чего жалоба была отозвана.
Напомним, что 14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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