Полузащитник «Лечче», которым интересуется «Локомотив», прервал свою аренду с клубом Пресс-служба «Лечче» объявила о том, что полузащитник Жанелли Имбула покидает клуб.

Отмечается, что руководство итальянцев досрочно прервало аренду игрока «Сток Сити». И теперь английская команда, в данный момент выступающая в Чемпионшипе, может расторгнуть соглашение с 27-летним конголезцем.

Ранее сообщалось, что Имбула побывал в Москве, чтобы провести встречу с представителями «Локомотива» и посетить тренировочную базу железнодорожников.

Полузащитник перешел в «Сток Сити» в феврале 2016 года из «Порту» за 24,2 миллиона евро. С тех пор он провел 28 матчей и забил два гола. Имбула регулярно отдавался в аренду в другие клубы – «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче». Ранее он также выступал за «Генгам» и «Марсель».

В нынешнем сезоне на счету игрока четыре матча, в которых он отметился одним голом.