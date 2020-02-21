«Рига» одержала победу над «СКА Ростовом» в матче Кубка ФНЛ

«Рига» победила «СКА Ростов» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка ФНЛ на Кипре.

В составе победителей голами отметились Якуб Хора (28-я минута) и Куле Мбомбо (35). Соперник ответил забитым мячом Даниила Иванкова (7).

Таким образом, латвийская команда заняла второе место в группе D, набрав шесть очков. Ростовчане завершили выступления на третьей строчке (2).

Волевую победу над @fcskarostov одержала @RigaFC_Official. Пропустив на первых минутах, подопечные Олега Кононова отквитали один мяч и забили еще один и заняли второе место в группе D. pic.twitter.com/ARyg7JZLGQ