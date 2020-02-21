Роберт Левандовски: Я все еще верю в то, что смогу победить Лигу чемпионов 25 февраля мюнхенский клуб в рамках 1/8 финала ЛЧ сыграет в Лондоне против «Челси».

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски мечтает о победе в Лиге чемпионов с нынешней командой.

– Футболисты начинают чувствовать себя увереннее, ведь они знают, что от них требует главный тренер. У нас улучшилось взаимодействие в плане коммуникации. Лига чемпионов? Я все еще верю, что однажды мы сыграем в финале и победим, – цитирует Левандовски The Guardian.

В текущем сезоне Левандовски провел пять матчей в Лиге чемпионов и забил десять голов.

Отметим, что 31-летний поляк в составе дортмундской Боруссии до финале европейского розыгрыша в 2013 году, где подопечные Юргена Клоппа уступили «Баварии» со счетом 2:1.