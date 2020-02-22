Руни проводит свой 500-й матч в английских чемпионатах Матч 34-го тура Чемпионшипа между «Дерби Каунти» и «Фулхэма» стал 500-м для нападающего хозяев Уэйна Руни в английских лигах.

Отметим, что большую долю матчей форвард провел за «Манчестер Юнайтед» (393 игры в АПЛ – 183 гола). Также он выступал в «Эвертоне» (98 – 25 забитых мячей).

За «Дерби Каунти» Руни проводит свою девятую встречу в лиге.

В текущем сезоне нападающий забил два гола и отметился двумя ассистами. Его команда занимает 13-е место, набрав 44 очка.