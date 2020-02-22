Дубль Левандовски принес «Баварии» домашнюю победу над «Падерборном» Футболисты «Баварии» одержали тяжелейшую домашнюю победу над «Падерборном» в рамках 23-го тура бундеслиги.

Героем встречи стал нападающий хозяев Роберт Левандовски, отметившийся дублем. Его гол на 88-й минуте принес мюнхенцам победу. Еще один мяч на счету Сержа Гнабри (25). Гости ответили результативными ударами Денниса Србени (44) и Свена Михеля (75).

Таким образом, набирает 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Падерборн» располагается на последней строчке (16).

В следующем туре «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма», а «Падерборн» встретится с «Майнцем».

Чемпионат Германии. 23-й тур

«Бавария» – «Падерборн» – 3:2 (1:1)

Голы: Гнабри, 25. Левандовски, 70, 88 – Србени, 44. Михель, 75.