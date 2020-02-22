Дубль Левандовски принес «Баварии» домашнюю победу над «Падерборном»

Героем встречи стал нападающий хозяев Роберт Левандовски, отметившийся дублем. Его гол на 88-й минуте принес мюнхенцам победу. Еще один мяч на счету Сержа Гнабри (25). Гости ответили результативными ударами Денниса Србени (44) и Свена Михеля (75).
Таким образом, набирает 49 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии. «Падерборн» располагается на последней строчке (16).
В следующем туре «Бавария» сыграет против «Хоффенхайма», а «Падерборн» встретится с «Майнцем».
Чемпионат Германии. 23-й тур
«Бавария» – «Падерборн» – 3:2 (1:1)
Голы: Гнабри, 25. Левандовски, 70, 88 – Србени, 44. Михель, 75.
Престиж Черышева, безнадега Моуринью. Чем запомнилась Лига чемпионов Гол Дениса Черышева подсластил «Валенсии» горечь крупного поражения от «Аталанты», а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью довольно буднично проиграл дома «Лейпцигу». 20.02.2020 16:30 Футбол Безъязычный Алексей Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья «Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. 21.02.2020 15:30 Бокс Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану». 20.02.2020 19:00 Футбол Зибрак Артем