«Мальорка» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом» Матч 25-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Мальоркой» завершился результативной ничьей со счетом 3:3.

В составе хозяев голами отметились Серхио Каналес (19-я минута), Набиль Фекир (35) и Хоакин (48). Соперник ответил забитыми мячами Кучо (16), Анте Будимира (27) и Такефусы Кубо (70). «Бетис» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Мальорка» идет на 17-й позиции (22). В следующем туре севильцы сыграют в гостях с «Валенсией», а его сегодняшний соперник примет дома одного из лидеров чемпионата «Хетафе». Чемпионат Испании. 25-й тур «Бетис» – «Мальорка» – 3:3 (2:2) Голы: Каналес, 19 (пенальти). Фекир, 35 (пенальти). Хоакин, 48 – Кучо, 16. Будимир, 27. Кубо, 70.