«Мальорка» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»

В составе хозяев голами отметились Серхио Каналес (19-я минута), Набиль Фекир (35) и Хоакин (48). Соперник ответил забитыми мячами Кучо (16), Анте Будимира (27) и Такефусы Кубо (70).
«Бетис» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. «Мальорка» идет на 17-й позиции (22).
В следующем туре севильцы сыграют в гостях с «Валенсией», а его сегодняшний соперник примет дома одного из лидеров чемпионата «Хетафе».
Чемпионат Испании. 25-й тур
«Бетис» – «Мальорка» – 3:3 (2:2)
Голы: Каналес, 19 (пенальти). Фекир, 35 (пенальти). Хоакин, 48 – Кучо, 16. Будимир, 27. Кубо, 70.
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