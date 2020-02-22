Вячеслав Караваев: Голы Смолова – хорошая реклама всего российского футбола в Европе

– Вряд ли отсутствие одного игрока сильно скажется на игре «Локомотива». У этой команды есть и другие футболисты высокого уровня, плюс качественная командная игра. Но Федя сейчас в хорошей форме, мяч «Реалу» – это вдвойне ценно. Дай Бог, продолжит забивать за «Сельту». Каждый его гол – хорошая реклама всему российскому футболу в Европе. Может, после его выступления другие иностранные клубы обратят внимание на РПЛ, – цитирует Караваева «Матч ТВ».
Смолов перешел в «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона, после чего испанцы могут выкупить трансфер игрока.
В составе нового клуба 30-летний россиянин сыграл три матча, отметившись одним голом в гостевой встрече с мадридским «Реалом» (2:2).
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