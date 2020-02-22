«Зенит» в товарищеском матче не смог переиграть «Ислочь» - Советский спорт
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22 февраля 2020 14:05Футбол

«Зенит» в товарищеском матче не смог переиграть «Ислочь»

Футболисты «Зенита» сыграли вничью с белорусской «Ислочью» (1:1) в контрольном матче, который прошел в рамках сборов российской команды в Турции.

В составе белорусской команды голом отметился Александр Папуша (29-я минута), у клуба из Санкт-Петербурга отличился Себастьян Дриусси (49-я).

Добавим, что сегодня «Зенит» проведет еще один контрольный матч. Соперником российской команды станет минское «Динамо».

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