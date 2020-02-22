«Зенит» в товарищеском матче не смог переиграть «Ислочь» Футболисты «Зенита» сыграли вничью с белорусской «Ислочью» (1:1) в контрольном матче, который прошел в рамках сборов российской команды в Турции.

В составе белорусской команды голом отметился Александр Папуша (29-я минута), у клуба из Санкт-Петербурга отличился Себастьян Дриусси (49-я). Добавим, что сегодня «Зенит» проведет еще один контрольный матч. Соперником российской команды станет минское «Динамо».