«Челси» - «Тоттенхэм». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 27-го тура английской премьер-лиги.

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли, Маунт, Жиру.

«Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Ндомбеле, Ло Чельсо, Бергвейн, Моура.

Добавим, что встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.