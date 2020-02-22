«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и укрепился на четвертом месте Синие опережают команду Жозе Моуринью на четыре очка.

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:1.

На 15-й минуте счет открыл Оливье Жиру, а на 48-й Маркос Алонсо увеличил перевес хозяев. На 89-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер направил мяч в свои ворота, однако команде Жозе Моуринью не удалось спастись от поражения.

«Челси» занимает четвертое место, прервав 4-матчевую безвыигрышную серию (2 ничьи и 2 поражения). У команды Фрэнка Лэмпарда 44 очка после 27 матчей.

«Тоттенхэм» в данный момент – пятый, имея 40 очков. Ранее «шпоры» одержали три победы подряд.

29 февраля «Челси» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Тоттенхэм» 1 марта примет «Вулверхэмптон».