«Боруссия» из Менхенгладбаха на последних минутах упустила победу над «Хоффенхаймом» Гостей спас от поражения бразилец Лукас Рибейро.

Матч 23-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Хоффенхайм» завершился вничью 1:1.

Хозяева долго выигрывали после того, как Маттиас Гинтер открыл счет на 11-й минуте, но в компенсированное время второго тайма счет сравнял бразильский защитник «Хоффенхайма» Лукас Рибейро (90+2).

Стоит отметить, что на 75-й минуте вратарь и капитан «Хоффенхайма» Оливер Бауманн парировал пенальти в исполнении Алассана Плеа.

«Боруссия» занимает 4-е место, имея 43 очка. «Хоффенхайм», набрав 34, поднялся на седьмое место.

29 февраля менхенгладбахская команда сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» примет лидера турнира «Баварию».