«Боруссия» из Менхенгладбаха на последних минутах упустила победу над «Хоффенхаймом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 февраля 2020 19:48ФутболШарафудинов Виктор

«Боруссия» из Менхенгладбаха на последних минутах упустила победу над «Хоффенхаймом»

Гостей спас от поражения бразилец Лукас Рибейро.

Матч 23-го тура чемпионата Германии «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Хоффенхайм» завершился вничью 1:1.

Хозяева долго выигрывали после того, как Маттиас Гинтер открыл счет на 11-й минуте, но в компенсированное время второго тайма счет сравнял бразильский защитник «Хоффенхайма» Лукас Рибейро (90+2).

Стоит отметить, что на 75-й минуте вратарь и капитан «Хоффенхайма» Оливер Бауманн парировал пенальти в исполнении Алассана Плеа.

«Боруссия» занимает 4-е место, имея 43 очка. «Хоффенхайм», набрав 34, поднялся на седьмое место.

29 февраля менхенгладбахская команда сыграет в гостях с «Аугсбургом», а «Хоффенхайм» примет лидера турнира «Баварию».

Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав
Гранаты не той системы. Женская сборная России продолжает разочаровывать На чемпионате мира прошла женская индивидуальная гонка. Победу одержала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт лишь 13-я. 18.02.2020 19:45 Биатлон Волохов Юрий
Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 14:50 Биатлон Яременко Николай
Побьет ли Яшкин рекорд Мальцева? О личных рекордах в КХЛ У игроков клубов КХЛ есть еще неделя, чтобы побить рекорды. 20.02.2020 11:30 Хоккей Жидков Владимир
Еще по теме:
«Трактор» обыграл «Сибирь», во второй раз подряд одержав «сухую» победу «Йокерит» по буллитам победил «Авангард» Дубли Григоренко и Капризова помогли ЦСКА одержать разгромную победу над минским «Динамо»
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в американском промоушене Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 05:50 ММА Ващенко Сергей
На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется двумя эстафетами. Вроде бы наш коронный вид – но медалей никто не гарантирует. 22.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр
«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
20:36 Биатлон Александр Логинов: Может, кому-то станет комфортнее, если я завершу карьеру
20:26 Футбол Сергей Семак: Посмотрим, насколько серьезная травма у Дзюбы
20:18 Футбол «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо»
20:08 Футбол Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»
19:55 Футбол «Кельн» разгромил в Берлине «Герту»
19:48 Футбол «Боруссия» из Менхенгладбаха на последних минутах упустила победу над «Хоффенхаймом»
19:36 Футбол Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», Холанд опять забил
19:26 Футбол Сборная России разгромила Испанию на «Кубке Легенд» и вышла в финал
19:23 Регби Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы, обыграв португальцев
19:03 Футбол Оскар Гарсия: И Смолов, и остальные игроки «Сельты» провели отличную игру
18:54 Футбол Валерий Непомнящий: «Рубин» повел себя профессионально, не став разрывать контракт с Тарасовым
18:40 Биатлон Владимир Драчев: Идет проверку по письму антидопингового менеджера IBU
18:32 Футбол «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и укрепился на четвертом месте
18:25 Хоккей «Трактор» обыграл «Сибирь», во второй раз подряд одержав «сухую» победу
18:12 Биатлон Сборная Франции выиграла мужскую эстафету на ЧМ, россияне – четвертые
17:32 ММА Даниэль Кормье – Хабибу: Дай мне титульный бой – я разобью тебе лицо джебом
16:46 Футбол Роберт Левандовски: Я все еще верю в то, что смогу победить Лигу чемпионов
16:15 Футбол Агент Кьеллини: Не думаю, что у «Ювентуса» будут проблемы с продлением контракта с Джорджо
15:51 Футбол «Спартак» в товарищеском матче разгромил «Пахтакор»
15:47 Биатлон Президент IBU: Знал ли я о проблемах Касперовича с аккредитацией? Я слышал о них
Итальянская полиция начала обыски в номерах российских биатлонистов
Поддержать скандального мэра Георгиевска выйдут 25 человек
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Тюмень признали одним из самых безопасных городов
Мозаичное панно гостиницы «Россия» на Верхне-Волжской набережной будет утрачено
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика