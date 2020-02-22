«Кельн» разгромил в Берлине «Герту»

Матч 23-го тура чемпионата Германия «Герта» – «Кельн» завершился со счетом 0:5.
По два мяча в этой встрече забили Джон Кордоба (на 4-й и 22-й минутах) и Флориан Кайнц (39-я и 62-я). На 70-й итоговый результат установил Марк Ут.
«Кельн» поднялся на 13-е место. У «козлов» 26 очков после 22 игр. У «Герты» столько же очков, но берлинцы провели на один матч больше. «Старая дама» занимает 14-ю позицию.
28 февраля «Герта» сыграет в гостях с «Фортуной», а «Кельн» 29-го примет «Шальке».
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