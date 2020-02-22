Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар» Каталонцы стали лидерами примеры, опередив «Реал».

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Эйбар» завершился со счетом 5:0.

На счету Лионеля Месси покер. Аргентинский капитан каталонцы забивал на 14-й, 38-й, 40-й и 87-й минутах. На 89-й автором пятого гола «Барселоны» стал бразилец Артур.

Всего в активе Месси 18 голов в нынешнем чемпионате Испании, и он возглавляет список бомбардиров турнира.

«Барселона», одержав четвертую победу подряд, поднялась на первое место с 55 очками. Стоит отметить, что «Реал», у которого 53, свой матч 25-го тура проведет сегодня поздно вечером в гостях у «Леванте». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

«Эйбар», имея 24 очка после 24 игр, занимает 16-е место. Столько же очков у «Сельты», но она уступает баскам по дополнительным показателям и провела на один матч больше.

29 февраля «Эйбар» примет «Леванте». 1 марта состоится матч «Реал» – «Барселона».