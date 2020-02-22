Во время матча «Бавария» – «Падерборн» скончалась 14-месячная племянница футболиста гостей - Советский спорт
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22 февраля 2020 22:05ФутболШарафудинов Виктор

Во время матча «Бавария» – «Падерборн» скончалась 14-месячная племянница футболиста гостей

Мюнхенские врачи не смогли спасти жизнь ребенку.

Во время вчерашнего матча 23-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Падерборн» (3:2) произошла трагедия.

14-месячная племянница нападающего «Падерборна» Штрели Мамбы, находясь на трибуне «Альянц-Арены» вместе со своими родителями, потеряла сознание. Девочка была доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Мюнхена, однако врачам так и не удалось спасти жизнь ребенку.

«Все сотрудники «Бавария» потрясены и выражают глубокое сочувствие и соболезнования семье девочки», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мюнхенского клуба.

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