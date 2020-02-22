«Манчестер Сити» обыграл «Лестер», хотя Агуэро не реализовал пенальти Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 19 очков.

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Лестер» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 80-й минуте бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус.

Другой форвард «Сити» Серхио Агуэро на 62-й не реализовал пенальти. Удар аргентинца с «точки» парировал датский вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель.

«Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 57 очков в 27 матчах. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 19 очков. Лидер АПЛ свой матч 27-го тура проведет в понедельник 24 февраля на своем поле против «Вест Хэма».

«Лестер» находится на третьей строчке с 50-ю очками. Безвыигрышная серия «лис» длится 3 тура. Ранее команда Брендана Роджерса сыграла вничью с «Челси» (2:2 дома) и «Вулверхэмптоном» (0:0 в гостях).

28 февраля «Лестер» встретится в гостях с «Норвичем». 1 марта «Манчестер Сити» примет «Арсенал».