«Валенсия» с крупным счетом проиграла «Реалу Сосьедаду» Денис Черышев отыграл весь матч.

Игра 25-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Валенсия» завершилась со счетом 3:0.

Голы на счету Микеля Мерино (12-я минута), Начо Монреаля (45+1) и Аднана Янузая (48).

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев провел на поле весь матч. На его счету ни одного удара, 2 нарушения правил и 33 передачи при точности 63,6%.

«Реал Сосьедад» занимает 4-е место, набрав 40 очков и по дополнительным показателям опережая «Атлетико».

«Валенсия» опустилась на 8-е место. Безвыигрышная серия команды Альберта Селадеса длится 3 тура. Ранее «Валенсия» уступила 0:3 в гостях у «Хетафе» и сыграла вничью 2:2 дома с мадридским «Атлетико».

28 февраля «Реал Сосьедад» примет «Вальядолид». «Валенсия» 29 февраля сыграет в гостях с «Бетисом».