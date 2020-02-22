«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке», Нкунку организовал четыре гола «красных быков» Команда Юлиана Нагельсманна на одно очко отстает от лидера бундеслиги «Баварии».

Матч 23-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 0:5.

Уже на первой минуте счет открыл Марсель Забитцер. Остальные голы гости забили во втором тайме. На 61-й отличился Тимо Вернер, на 68-й – Марсель Хальстенберг, на 80-й – Анхелиньо, а на 89-й – Эмиль Форсберг.

Стоит отметить, что во второй половине встречи четыре результативные передачи записал себе в актив французский полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку.

«РБ Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 48 очков в 23 турах. У «Баварии» – 49.

«Шальке» находится на шестой позиции, имея 36 очков. Безвыигрышная серия клуба из Гельзенкирхена длится 5 туров (3 ничьи и 2 поражения).

29 февраля «Шальке» сыграет в гостях с «Кельном». «РБ Лейпциг» 1 марта примет «Байер».