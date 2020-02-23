«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 00:44ФутболШарафудинов Виктор

«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью

Матч состоялся во Флоренции.

В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью 1:1.

На 56-й минуте счет открыл хорватский форвард гостей Анте Ребич, однако на 85-й чилийский полузащитник «фиалок» Эрик Пульгар реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за то, что Алессио Романьоли нарушил правила против бывшего нападающего «Милана» Патрика Кутроне.

Стоит отметить, что с 62-й минуты «Фиорентина» играла в меньшинстве, поскольку за фол против Златана Ибрагимовича прямую красную карточку получил бразильский защитник хозяев Далберт.

«Милан» занимает 7-е место, набрав 36 очков в 25 турах. «Фиорентина» находится на 13-й позиции с 29 очками.

29 февраля «Фиорентина» сыграет в гостях с «Удинезе». «Милан» 1 марта примет «Дженоа».

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется двумя эстафетами. Вроде бы наш коронный вид – но медалей никто не гарантирует. 22.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:17 Хоккей Федоровский Александр
Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану». 20.02.2020 19:00 Футбол Зибрак Артем
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом» Оскар Гарсия снял Федора с игры в середине второго тайма, чтобы укрепить оборону. 22.02.2020 17:10 Футбол Шарафудинов Виктор
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Грецкий ответил Капризову. Армеец перегнал Яшкина, а «зубр» забил первый гол в КХЛ Самые интересные моменты игрового дня – в обзоре «Советского спорта». 21.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
00:54 Футбол «Реал» проиграл «Леванте» и пропустил «Барселону» на первое место накануне «Эль-Класико»
00:44 Футбол «Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью
00:32 Футбол «Марсель» дома проиграл «Нанту»
00:19 Футбол «Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном», прервав серию из трех побед
00:09 Хоккей Юбилейный гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Нью-Джерси»
23:35 Теннис Халеп выиграла турнир в Дубае, победив в финале Рыбакину
23:23 Хоккей Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ в матче «Вашингтона» против «Нью-Джерси»
23:09 ММА Одинцов получил контракт PFL, победив Нагибина
22:57 ММА Штырков победил Пастернака единогласным решением судей
22:50 Футбол Дмитрий Тарасов: К травме привел жесткий момент, независящий от меня, от этого было еще тяжелее
22:42 Футбол «РБ Лейпциг» разгромил «Шальке», Нкунку организовал четыре гола «красных быков»
22:29 Футбол «Валенсия» с крупным счетом проиграла «Реалу Сосьедаду»
22:24 Футбол «Манчестер Сити» обыграл «Лестер», хотя Агуэро не реализовал пенальти
22:05 Футбол Во время матча «Бавария» – «Падерборн» скончалась 14-месячная племянница футболиста гостей
21:57 Футбол «Ювентус» победил СПАЛ, Роналду повторил рекорд серии А, забив в 11 матчах подряд
21:36 Футбол Хет-трик Эдера принес «Локомотиву» победу в спарринге против «Чайки»
21:25 Футбол Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА разгромить «Уфу» в контрольном матче
21:10 Биатлон Посольство РФ в Италии: Полиция не нашла улик против Логинова и Касперовича
21:00 Хоккей «Сочи» обыграл «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф
20:51 Хоккей «Витязь» проиграл «Северстали» по буллитам, но все равно вышел в плей-офф
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
Вспышки в небе, плата за парковку, репетиция встречи заразы: итоги недели в Карелии
Глава Волгоградской области вошел в топ-50 мужчин России
Муфтий Татарстана выступил за многоженство
Антитоп омских мясных королей
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика