«Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью Матч состоялся во Флоренции.

В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью 1:1.

На 56-й минуте счет открыл хорватский форвард гостей Анте Ребич, однако на 85-й чилийский полузащитник «фиалок» Эрик Пульгар реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за то, что Алессио Романьоли нарушил правила против бывшего нападающего «Милана» Патрика Кутроне.

Стоит отметить, что с 62-й минуты «Фиорентина» играла в меньшинстве, поскольку за фол против Златана Ибрагимовича прямую красную карточку получил бразильский защитник хозяев Далберт.

«Милан» занимает 7-е место, набрав 36 очков в 25 турах. «Фиорентина» находится на 13-й позиции с 29 очками.

29 февраля «Фиорентина» сыграет в гостях с «Удинезе». «Милан» 1 марта примет «Дженоа».