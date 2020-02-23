В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» и «Милан» сыграли вничью 1:1.
На 56-й минуте счет открыл хорватский форвард гостей Анте Ребич, однако на 85-й чилийский полузащитник «фиалок» Эрик Пульгар реализовал пенальти. 11-метровый был назначен за то, что Алессио Романьоли нарушил правила против бывшего нападающего «Милана» Патрика Кутроне.
Стоит отметить, что с 62-й минуты «Фиорентина» играла в меньшинстве, поскольку за фол против Златана Ибрагимовича прямую красную карточку получил бразильский защитник хозяев Далберт.
«Милан» занимает 7-е место, набрав 36 очков в 25 турах. «Фиорентина» находится на 13-й позиции с 29 очками.
29 февраля «Фиорентина» сыграет в гостях с «Удинезе». «Милан» 1 марта примет «Дженоа».
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