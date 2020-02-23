Три матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса О новых датах проведения игр не сообщается.

Три воскресных матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия», - цитирует Конте Football Italia.

Таким образом, перенесены матчи «Верона» — «Кальяри», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Интер» — «Сампдория».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом. 47 из них в Ломбардии, 17 — в Венето.