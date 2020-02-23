Хосеп Гвардиола: Моя команда смогла хорошо отреагировать на незабитый пенальти - Советский спорт
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23 февраля 2020 08:47ФутболКорегин Владислав

Хосеп Гвардиола: Моя команда смогла хорошо отреагировать на незабитый пенальти

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую победу в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (1:0).

– Не спрашивайте меня об отношении футболистов к делу. Если вы сомневаетесь в них, то я скажу, что эти игроки выиграли семь титулов в последних восьми турнирах, в которых мы принимали участие. У меня нет никаких сомнений, сегодня – в том числе. Мы показали себя, отреагировали на незабитый пенальти в игре против сильной команды. Рад победить и той игре, что мы продемонстрировали, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Единственный гол забил на 80-й минуте бразильский нападающий гостей Габриэл Жезус. Другой форвард «Сити» Серхио Агуэро на 62-й не реализовал пенальти. Удар аргентинца с «точки» парировал датский вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель.

«Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 57 очков в 27 матчах. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 19 очков.

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