Габриэл Жезус: В моменте с голом я думал, что Марез сам пробьет по воротам Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус рассказал о победе над «Лестером» (1:0) в 27-м туре АПЛ.

– Когда я выхожу на поле, то стараюсь помогать партнерам по команде. У Махреза много хороших качеств. И я думал, что он сам забьет. Но он отдал мне хороший, и забил я. Решение Гвардиолы остаться в клубе? Это важно для нас, для клуба. У нас есть контракт, и все хотят остаться в команде, – цитирует Жезуса ВВС.

Отметим, что его гол на 80-й минуте принес «горожанам» победу. Всего на счету 22-летнего бразильца 17 забитых мячей и 9 ассистов в 35 матчах этого сезона.

«Манчестер Сити» занимает второе место, набрав 57 очков в 27 матчах. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от «Ливерпуля» на 19 очков.