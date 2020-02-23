Деннис Прат: «Лестер» проиграл одной из лучших команд Европы

– Тяжело принять поражение. Понятно, что мы играли против одной из лучших команд Европы, но у нас были шансы. В матче был высокий темп. Мы много бегали, потому что «Сити» хорошо распоряжались мячом. У нас были очень хорошие шансы, поэтому сейчас очень плохо, что не получили очки, – приводит слова Прата ВВС.
Отметим, что Прат провел на поле 85 минут, после чего он был заменен на Мэтти Джеймса.
Всего на счету 25-летнего бельгийца 19 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.
«Лестер» находится на третьей строчке с 50-ю очками. В следующем туре команда Брендана Роджерса сыграет против «Норвича».
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