Деннис Прат: «Лестер» проиграл одной из лучших команд Европы Полузащитник «Лестера» Деннис Прат прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

– Тяжело принять поражение. Понятно, что мы играли против одной из лучших команд Европы, но у нас были шансы. В матче был высокий темп. Мы много бегали, потому что «Сити» хорошо распоряжались мячом. У нас были очень хорошие шансы, поэтому сейчас очень плохо, что не получили очки, – приводит слова Прата ВВС.

Отметим, что Прат провел на поле 85 минут, после чего он был заменен на Мэтти Джеймса.

Всего на счету 25-летнего бельгийца 19 матчей в АПЛ, в которых он отметился одним голом и двумя ассистами.

«Лестер» находится на третьей строчке с 50-ю очками. В следующем туре команда Брендана Роджерса сыграет против «Норвича».