Маурицио Сарри: Скудетто - цель «Ювентуса», а Лига чемпионов - мечта

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от старта своей команды в плей-офф Лиги чемпионов.
«Наша цель - скудетто, а Лига чемпионов - мечта. В жизни иногда хорошо преследовать мечты, не достигая целей. Проблема турнира в том, что в матчах на вылет очень мало игр, каждая может быть решающей. Тот, кто победит в конце, не только лучший, но и самый удачливый», - цитирует Football Italia Сарри.
Напомним, вчера «Юве» одержал гостевую победу над «СПАЛом» в 25-м туре чемпионата Италии со счетом 2:1. После этого матча туринцы упрочили лидерство в турнирной таблице. В активе команды 60 очков. Преследующие «Юве» «Лацио» и «Интер» набрали 56 и 54 очка соответственно. При этом и римляне и миланцы провели на одну игру меньше.
26 февраля «Ювентус» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Ответная игра состоится 17 марта.
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