«ПСЖ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Погба - Советский спорт
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23 февраля 2020 11:47ФутболКорегин Владислав

«ПСЖ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Погба

Французский полузащитник хочет покинуть «МЮ».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, с большой долей вероятности, покинет английский клуб ближайшим летом.

Как сообщает Le10 Sport, на игрока претендуют «ПСЖ» и «Ювентус». Отмечается, что руководство парижан постарается перебить предложение туринцев, готовых заплатить за 26-летнего француза в 140 миллионов евро.

Напомним, Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе 2016 года за 105 миллионов. С тех пор он сыграл за клуб 150 матчей, забив 31 гол и отдав 31 результативный пас.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз лишь восемь раз появлялся на поле, отметившись двумя ассистами.

Контракт Погба с английским клубом действует до 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.

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