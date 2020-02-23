Диего Симеоне: Для моей команды «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом – остался второй Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) выразил мнение, что вся борьба между командами еще впереди.

– В раздевалке все спокойно. Мы видели, что болельщики переживали отрицательные результаты, и когда мы побеждаем, происходит обратное, все радуются. Мы знаем, что чемпионат Испании длинный, что Лига чемпионов очень трудна, и очень важно поддерживать баланс между турнирами. Точно так же, как я опечален поражениями, мы должны праздновать победы. «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом. Остался второй, – цитирует Симеоне Goal.com.

Напомним, что «Атлетико» добился домашней победы над «Ливерпулем» (1:0). Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль. При этом английский клуб ни разу не сумел пробить в створ ворот соперника.

Ответная встреча состоится 11 марта на стадионе «Энфилд».