Диего Симеоне: Для моей команды «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом – остался второй - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 февраля 2020 11:58ФутболКорегин Владислав

Диего Симеоне: Для моей команды «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом – остался второй

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) выразил мнение, что вся борьба между командами еще впереди.

– В раздевалке все спокойно. Мы видели, что болельщики переживали отрицательные результаты, и когда мы побеждаем, происходит обратное, все радуются. Мы знаем, что чемпионат Испании длинный, что Лига чемпионов очень трудна, и очень важно поддерживать баланс между турнирами. Точно так же, как я опечален поражениями, мы должны праздновать победы. «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом. Остался второй, – цитирует Симеоне Goal.com.

Напомним, что «Атлетико» добился домашней победы над «Ливерпулем» (1:0). Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль. При этом английский клуб ни разу не сумел пробить в створ ворот соперника.

Ответная встреча состоится 11 марта на стадионе «Энфилд».

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону Федерер перенес операцию на колене и пропустит «Ролан Гаррос» Хачанов проиграл словенцу Бедене в первом круге турнира в Марселе
«Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей
«Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат» Наталья Сорокина подводит предварительные итоги чемпионата мира в Антхольце, на котором Александр Логинов принес России две медали (золото и бронзу). 21.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:49 Бокс Усачев Владислав
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль А ведь мы могли бороться даже за победу! Жаль, все испортила стрельба. Светлана Миронова в свой 26-й день рождения не справилась со стойкой, зашла на штрафной круг и лишила сборную возможности попасть на подиум. 22.02.2020 15:49 Биатлон Мысин Николай
Новости
13:22 Футбол «Ротор» разгромил «Родину» на Кубке ФНЛ, Микелтадзе оформил дубль
13:22 Биатлон Дмитрий Ярошенко: Второго Логинова у нас просто нет, ему сейчас нельзя давать слабину
13:13 Хоккей «Нью-Джерси» поздравил Овечкина с голом в свои ворота
13:06 Хоккей Евгений Кузнецов: Сам и гола-то Овечкина не видел, только и услышал, что звон штанги и рев трибун
12:55 Футбол Матч «Интера» с «Лудогорцем» в ЛЕ могут перенести или провести без зрителей из-за коронавируса
12:47 Биатлон Александр Касперович: Для Логинова сейчас главное - восстановиться психологически
12:38 Хоккей «Нефтехимик» разгромил «Амур» в Хабаровске
12:31 Бокс Евгений Тищенко: Фьюри уничтожил Уайлдера
12:29 Хоккей Игорь Шестеркин: Вратарь должен быть всегда готов помочь команде
12:20 Футбол Мартин Брейтуэйт: Я не буду мыть одежду после того, как меня обнял Месси
12:09 Биатлон Источник: Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира
12:09 Футбол Адиль Рами – о переходе в «Сочи»: Я счастлив новому опыту
11:58 Футбол Диего Симеоне: Для моей команды «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом – остался второй
11:56 Хоккей Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, Шестеркин - третьей (видео)
11:47 Футбол «ПСЖ» составит конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за Погба
11:38 Футбол Стивен Джеррард: Готов ли я сейчас к работе в «Ливерпуле»? Вероятно, нет
11:37 Футбол Маурицио Сарри: Скудетто - цель «Ювентуса», а Лига чемпионов - мечта
11:26 Футбол Арнор Сигурдссон: Есть ощущение, что я набрал хорошую форму перед рестартом сезона
11:19 Хоккей Знарок - Овечкину: 700 голов в НХЛ - это очень круто. Дай бог тебе и Гретцки опередить
11:08 Бокс WBC хочет провести третий бой между Фьюри и Уайлдером
США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Участок для метеостанции в Ростове подберут до конца года
Из-за праздников отменят несколько электричек до Белгорода
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика