Диего Симеоне: Для моей команды «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом – остался второй

– В раздевалке все спокойно. Мы видели, что болельщики переживали отрицательные результаты, и когда мы побеждаем, происходит обратное, все радуются. Мы знаем, что чемпионат Испании длинный, что Лига чемпионов очень трудна, и очень важно поддерживать баланс между турнирами. Точно так же, как я опечален поражениями, мы должны праздновать победы. «Ливерпуль» в Мадриде был первым таймом. Остался второй, – цитирует Симеоне Goal.com.
Напомним, что «Атлетико» добился домашней победы над «Ливерпулем» (1:0). Единственный гол на четвертой минуте забил Сауль. При этом английский клуб ни разу не сумел пробить в створ ворот соперника.
Ответная встреча состоится 11 марта на стадионе «Энфилд».
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