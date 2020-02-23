Матч «Интера» с «Лудогорцем» в ЛЕ могут перенести или провести без зрителей из-за коронавируса Ответный матч 1/16 Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» может быть перенесен или пройти без зрителей из-за вспыхнувшей эпидемии коронавируса в Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, наиболее вероятным вариантом является проведение еврокубковой встречи станет матч без болельщиков.

В первом матче подопечные Антонио Конте победили со счетом 2:0. Голами отметились Кристиан Эриксен (71-я минута) и Ромелу Лукаку (90+4, с пенальти).

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса были перенесены сегодняшние игры 25-го тура серии А, а именно: «Верона» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Интер» – «Сампдория».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом. 47 из них в Ломбардии, 17 – в Венето.