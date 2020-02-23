Оле-Гуннар Сульшер: Своей игрой Фернандеш напоминает мне Скоулза Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер оценил игру новичка команды Бруну Фернандеша.

– Он напоминает мне Скоулза как игрок, но он совершенно другая личность за пределами поля. До выхода на замену в матче с «Брюгге» он ходил вдоль скамейки, говорил с игроками стартового состава, помогал им и подсказывал. А за те десять минут, что он провел на поле, мы заметили разницу в игре команды. Он ведет игру, он лидер и победитель. Выложиться на 99 процентов для него недостаточно, это произвело на меня впечатление, – цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, что Фернандеш перешел «Манчестер Юнайтед» 30 января из лиссабонского «Спортинга» за 55 миллионов евро, подписав пятилетний контракт.

В составе английского клуба португалец провел три встречи, отметившись одной голевой передачей в игре 26-го тура с «Челси» (2:0), ассистировав Харри Магуайру.