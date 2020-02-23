Арсен Венгер: «Ливерпуль» заслуживает всего, чего достиг в нынешнем сезоне Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил ситуацию, при которой «Ливерпуль» может повторить рекорд лондонцев, завершив сезон АПЛ без поражений.

– Не могу сказать, что я в восторге от такой перспективы. Всегда хочется стать единственным, кто достиг чего-то особенного. Но если «Ливерпулю» удастся, то я признаю, что это хорошая работа. Любые достижения существуют для того, чтобы со временем их повторяли и превосходили. И «Ливерпуль» заслуживает всего, чего достиг, – цитирует Венгера beIN Sports.

Напомним, что в сезоне 2003/2004 «Арсенал» стал чемпионом АПЛ, не проиграв ни одной встречи – тогда на счету команды было 26 побед и 12 ничейных результатов.

На данный момент «Ливерпуль» выиграл 25 матчей из 26 в чемпионате, одна встреча завершилась вничью. Подопечные Юргена Клоппа уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 76 очков.