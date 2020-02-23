«Манчестер Сити» хочет приобрести Руиса Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис летом может стать игроком «Манчестер Сити».

По информации Sunday Express, руководство английского клуба желает составить конкуренцию мадридскому «Реалу» в борьбе за 23-летнего испанца.

Однако в связи с нарушениями «горожанами» финансового Fair Play с данным трансфером могут возникнуть определенные проблемы.

Напомним, что Руис перешел в «Наполи» из «Бетиса» в июле 2018 года за 30 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 30 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.