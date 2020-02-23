Источник: «Манчестер Юнайтед» летом предложит за Жоту 50 миллионов фунтов Действующее соглашение 23-летнего португальца с «Вулверхэмптоном» рассчитано до лета 2022 года.

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в покупке нападающего «Вулверхэмптона» Диогу Жоты.

По информации The Daily Express, манкунианский клуб, довольный выступлениями португальца в нынешнем сезоне, готов ближайшим летом выделить на трансфер около 50 миллионов фунтов стерлингов.

Однако «волки» хотят получить за своего футболиста большую сумму.

Жота был арендован «Вулверхэмптоном» в июле 2017 года у «Атлетико». Через год английский клуб выкупил его контракт за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне на его счету 12 голов и пять ассистов в 33 поединках.