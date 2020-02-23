Матч между «Торино» и «Пармой» также не состоится из-за коронавируса

Пресс-служба «Торино» сообщила о том, что сегодняшняя домашняя игра 25-го тура чемпионата Италии против «Пармы» перенесен из-за коронавируса. Новая дата матча пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что по этой же причине сегодня не состоятся еще три игры 25-го тура серии А, а именно: «Верона» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Интер» – «Сампдория».
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом. 47 из них в Ломбардии, 17 – в Венето.
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