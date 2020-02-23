Матч между «Торино» и «Пармой» также не состоится из-за коронавируса Встреча отменена из-за угрозы распространения эпидемии.

Пресс-служба «Торино» сообщила о том, что сегодняшняя домашняя игра 25-го тура чемпионата Италии против «Пармы» перенесен из-за коронавируса. Новая дата матча пока неизвестна.

ℹ️| Anche la partita #TorinoParma è stata rinviata a data da destinarsi#SFT pic.twitter.com/PK6d4AwTSc — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2020

Ранее сообщалось, что по этой же причине сегодня не состоятся еще три игры 25-го тура серии А, а именно: «Верона» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Интер» – «Сампдория».

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

В Италии зарегистрированы 79 случаев заболевания коронавирусом. 47 из них в Ломбардии, 17 – в Венето.