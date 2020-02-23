Азар может пропустить ближайшие два месяца из-за травмы малоберцовой кости Полузащитник «Реала» Эден Азар снова получил повреждение и не сможет помочь команде в ближайшее время.

Как сообщает пресс-служба мадридского клуба, у Азара была диагностирована трещина в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. Официально сроки возвращения пока не называются, но ориентировочно игрок может пропустить около двух месяцев.

В матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (0:1) бельгиец был заменен на 67-й минуте.

Parte médico de Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 23, 2020

Напомним, что Азар не играл за мадридцев с ноября прошлого года после травмой, полученный в групповом этапе Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:2). 29-летний бельгиец смог восстановиться к 24-му туру чемпионата Испании в игре с «Сельтой» (2:2).

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 15 поединков, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

В ближайшее время «Реал» проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (26 февраля). В следующем туре чемпионата Испании столичный клуб примет «Барселону» (1 марта).