«Осасуна» на своем поле крупно проиграла «Гранаде» Футболисты «Гранады» одержали победу над «Осасуной» в выездном матче 25-го тура чемпионата Италии со счетом 3:0.

В составе гостей голами отметились Дарвин Мачис (4-я и 28-я минуты) и Димитри Фулкье (41).

После этой игры «Гранада» набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице примеры, «Осасуна» с 31 очком располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Осасуна» в гостя сыграет против «Севильи», а «Гранада» на своем поле встретится с «Сельтой».