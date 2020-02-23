Гол Кришито не спас «Дженоа» от поражения в матче с «Лацио» Футболисты «Лацио» обыграли «Дженоа» в гостевой встрече 25-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

В составе римского клуба голами отметились Адам Марушич (2-я минута), Чиро Иммобиле (51) и Данило Катальди (71), у клуба из Генуи точными ударами отличились Франческо Кассата (57) и Доменико Кришито (90, пен.)

После этой игры «Лацио» набрал 59 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице серии А, «Дженоа» с 18 очками располагается на 18-м месте.

В следующем туре «Лацио» на своем поле сыграет против «Болоньи», а «Дженоа» в гостях встретится с «Миланом».