Спортивный директор «Дженоа»: Чемпионат Италии нужно остановить из-за коронавируса Официальные лица генуэзского клуба призывают власти отменить все ближайшие матчи чемпионата.

Сегодня из-за распространения коронавируса в Италии были отменены четыре матча 25-го тура чемпионата серии А.

Перенесли игры «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма», а также «Интер» – «Сампдория». Тем не менее, две встречи отменены не были. Уже сыграли «Дженоа» и «Лацио» (2:3 в пользу гостей), а в 20:00 по московскому времени в Риме должен начаться матч «Рома» – «Лечче».

Тем временем, спортивный директор «Дженоа» Франческо Маррокку призывает отменить все матчи чемпионата, пока угроза распространения коронавируса не будет ликвидирована. Генуэзский клуб выдвинет такое предложение Итальянской федерации футбола и руководству серии А.

«Мы уважаем решение властей, однако ко всем нужно относиться одинаково, – сказал Маррокку в интервью DAZN Italy. – Если ситуация не изменится, самое лучшее решение – это отменить все матчи серии А, пока идет распространение коронавируса, а не переносить какие-то отдельные игры».

По состоянию на сегодняшние утро в Италии зарегистрировано 132 случая заражения коронавируса, а 26 заболевших проходят интенсивную терапию.