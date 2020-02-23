«Алавес» одержал волевую победу над «Атлетико»

В составе гостей голом отметился Рауль Гарсия (17-яминута), у хозяев поля отличились Лукас Перес (28, пен.) и Родриго Эли (90+1).
После этой игры «Атлетик» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице примеры, «Алавес» с 30 очками расположился на 14-м месте.
В следующем туре «Атлетик» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Алавес» на выезде встретится «Леганесом».
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