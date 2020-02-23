«Алавес» одержал волевую победу над «Атлетико» Футболисты «Атлетика» проиграли «Алавесу» в выездном матче 25-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

В составе гостей голом отметился Рауль Гарсия (17-яминута), у хозяев поля отличились Лукас Перес (28, пен.) и Родриго Эли (90+1).

После этой игры «Атлетик» с 31 очком занимает 11-ю строчку в турнирной таблице примеры, «Алавес» с 30 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре «Атлетик» на своем поле сыграет против «Вильярреала», а «Алавес» на выезде встретится «Леганесом».