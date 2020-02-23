Ивица Олич: Думаю, такая игра для девушки-судьи слишком тяжелая Нападающий сборной Звезд Ивица Олич прокомментировал судейство в финале Кубка легенд со сборной России (6:5).

- Было сразу видно, что и одна, и вторая команда были слишком эмоциональными. Красные карточки, которые были показаны, не должны были быть в этой игре. Это же товарищеский турнир, и если какие-то проблемы появились, то нужно сначала сказать, а не сразу давать красную. Тем более это финал, и болельщики хотят видеть красивую игру.

- Нашли общий язык с девушкой-судьей?

- Нет. Я думаю, такая игра для нее слишком тяжелая. Все-таки на такие матчи надо ставить рефери поопытнее. Не надо в таких встречах давать красные карточки, - приводит слова Олича Sport24.ru.

Напомним, что При счете 4:4 главный арбитр Александра Пономарева показала две красные карточки за разговоры, игрокам команды звезд израильтянину Йосси Бенаюну и норвежцу Йону Арне Риисе. После этого соперники россиян в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут Сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, выдав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.