«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил «Уотфорд» Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Уотфордом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе «манкунианцев» голами отметились Бруну Фернандеш (42-я минута), Антони Марсьяль (58) и Мэйсон Гринвуд (75).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Уотфорд» с 24 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Эвертона», а «Уотфорд» на своем поле встретится с «Ливерпулем».