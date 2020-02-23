«Байер» обыграл «Аугсбург», одержав третью победу подряд Команда из Леверкузена занимает пятое место в бундеслиге.

Матч 23-го тура чемпионата Германии «Байер» – «Аугсбург» завершился со счетом 2:0.

На 25-й минуте счет открыл Мусса Диаби, а на 59-й второй гол «фармацевтов» забил Надим Амири.

С тремя победами подряд «Байер» занимает пятое место в турнирной таблице. Как и менхенгладбахская «Боруссия» клуб из Леверкузена набрал 43 очка, однако провел на один матч больше и уступает «жеребятам» по дополнительным показателям.

«Аугсбург» занимает 11-е место, оставшись с 27 очками.

29 февраля «Аугсбург» примет менхенгладбахскую «Боруссию», а «Байер» 1 марта встретится в гостях с «РБ Лейпциг».