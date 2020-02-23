«Вальядолид» обыграл «Эспаньол» Барселонская команда занимает последнее место в примере.

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:1.

Все голы были забиты в концовке встречи. На 77-й минуте счет открыл нападающий хозяев Сандро Рамирес, а шесть минут спустя Серхио Гвардиола увеличил перевес «Вальядолида» после передачи Энеса Унала. В компенсированное время форвард каталонцев Адриан Эмбарба реализовал пенальти (90+3), однако это не спасло команду Абелардо от поражения.

Стоит отметить, что с 25-й минуты «Эспаньол» играл в меньшинстве, поскольку за два предупреждения был удален защитник Давид Лопес.

«Вальядолид» занимает 15-е место в таблице, набрав 29 очков. «Эспаньол» находится на последнем 20-м, имея 19.

Напомним, что по итогам 25-го тура «Сельта» Федора Смолова сохранила 17-ю позицию вне зоны вылета за счет домашней победы над «Леганесом» (1:0). У клуба из Виго 24 очка.

28 февраля «Вальядолид» сыграет в гостях с «Реалом Сосьедадом», а «Эспаньол» 1 марта примет «Атлетико».