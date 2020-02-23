«Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче - Советский спорт
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23 февраля 2020 20:57ФутболШарафудинов Виктор

«Уфа» разгромила команду Бенитеса в товарищеском матче

Бывший тренер «Ливерпуля», «Интера» и «Челси» тренирует китайский «Далянь Ифан».

«Уфа» провела заключительный контрольный матч на последнем зимнем сборе в Испании. Клуб РПЛ со счетом 4:1 обыграл китайский «Далянь Ифан», который в данный момент тренирует испанский тренер Рафаэль Бенитес.

Даниил Фомин и Ловро Бизяк забили по два мяча. Россиянин отличился на 10-й и 58-й минутах, а словенец – на 41-й и 61-й. Китайская команда свой гол организовала в концовке матча.

В турнирной таблице РПЛ команда Вадима Евсеева занимает седьмую строчку, набрав 25 очков в 19 турах. «Далянь Ифан» в прошлогоднем чемпионате Китая занял девятое место.

В 20-м туре чемпионата России «Уфа» 1 марта сыграет в гостях с «Краснодаром».

Контрольный матч

«Уфа» (Россия) – «Далянь Ифан» (Китай) – 4:1 (2:0)

Голы «Уфы»: Фомин, 10, 58, Бизяк, 41, 61.

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 81), Неделчару, Табидзе (Пуцко, 85), Йокич, Алиев, Карп (Урунов, 33), Фомин, Тилль, Кротов (Агаларов, 79), Бизяк (Вомбергар, 72).

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