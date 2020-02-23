Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном» «Канониры» занимают девятое место в АПЛ.

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Эвертон» завершился со счетом 3:2.

Уже на первой минуте форвард ливерпульцев Доминик Калверт-Льюис открыл счет, воспользовавшись ошибкой защитника «канониров» Давида Луиса, но затем вперед вышли хозяева. Эдвард Нкетия сравнял счет на 27-й, а на 33-й Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал выход один на один.

Первый тайм завершился вничью поскольку перед свистком на перерыв отличился бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон (45+4), однако уже на первой минуте второго тайма Обамяенг оформил дубль, точно пробив головой после навеса Николя Пепе.

«Арсенал» занимает девятое место в таблице, набрав 37 очков, а «Эвертон» опустился на 11-е, имея 36 очков. Команда Карло Анчелотти проиграла впервые с 1 января, когда уступила 1:2 в гостях у «Манчестер Сити». В пяти предыдущих турах ливерпульцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.

1 марта «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».