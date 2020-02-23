Дубль Обамеянга принес «Арсеналу» победу над «Эвертоном»

Матч 27-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Эвертон» завершился со счетом 3:2.
Уже на первой минуте форвард ливерпульцев Доминик Калверт-Льюис открыл счет, воспользовавшись ошибкой защитника «канониров» Давида Луиса, но затем вперед вышли хозяева. Эдвард Нкетия сравнял счет на 27-й, а на 33-й Пьер-Эмерик Обамеянг реализовал выход один на один.
Первый тайм завершился вничью поскольку перед свистком на перерыв отличился бразильский форвард «Эвертона» Ришарлисон (45+4), однако уже на первой минуте второго тайма Обамяенг оформил дубль, точно пробив головой после навеса Николя Пепе.
«Арсенал» занимает девятое место в таблице, набрав 37 очков, а «Эвертон» опустился на 11-е, имея 36 очков. Команда Карло Анчелотти проиграла впервые с 1 января, когда уступила 1:2 в гостях у «Манчестер Сити». В пяти предыдущих турах ливерпульцы одержали три победы и дважды сыграли вничью.
1 марта «Эвертон» примет «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» сыграет в гостях с «Манчестер Сити».
Панарину – Харта, Шестеркину – Колдера! А Лундквист готовится к пенсии? Нью-йоркские россияне тащат «Рейнджерс» в плей-офф и при успехе миссии могут претендовать на титулы MVP сезона и лучшего новичка. 22.02.2020 12:45 Хоккей Славин Виталий «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:07 Биатлон Тигай Лев «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Ученик Емельяненко против обидчика Харитонова. Какие бои смотреть на этой неделе Валентин Молдавский выступит на турнире Bellator 239, а Зубайра Тухугов и Магомед Мустафаев – на UFC Fight Night 168. 21.02.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай