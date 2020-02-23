Источник: «Барселона» предлагает Мартинесу 7 млн евро в год Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Руководство «Барселоны» продолжает работу по трансферу нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Согласно источнику, чемпион Испании предложил контракт игроку, рассчитанный до лета 2025 года. Отмечается, что сине-гранатовые готовы платить аргентинцу 7 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что итальянцы готовы отпустить своего футболиста, если за его уход выплатят 111 млн евро. Эта сумма прописана в его соглашении в качестве отступных.

Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний форвард отыграл 30 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.