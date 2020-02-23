Источник: «Барселона» предлагает Мартинесу 7 млн евро в год

Руководство «Барселоны» продолжает работу по трансферу нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Согласно источнику, чемпион Испании предложил контракт игроку, рассчитанный до лета 2025 года. Отмечается, что сине-гранатовые готовы платить аргентинцу 7 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что итальянцы готовы отпустить своего футболиста, если за его уход выплатят 111 млн евро. Эта сумма прописана в его соглашении в качестве отступных.
Добавим, что в нынешнем сезоне 22-летний форвард отыграл 30 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.
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