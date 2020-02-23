«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании Обе команды борются за путевки в Лигу чемпионов.

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Севилья» завершился со счетом 0:3.

На 43-й минуте счет открыл Лукас Окампос ударом с правой с близкого расстояния, на 67-й Фернандо забил головой после розыгрыша штрафного и навеса Люка Де Йонга, а на 75-й бразильский полузащитник добил к своему голу результативную передачу на Жюля Кунде.

«Севилья» поднялась на третье место, набрав 43 очка. «Хетафе» опустился на четвертое, оставшись с 42 очками.

1 марта состоятся матчи «Севилья» – «Осасуна» и «Мальорка» – «Хетафе».