«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании - Советский спорт
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23 февраля 2020 22:23ФутболШарафудинов Виктор

«Севилья» разгромила «Хетафе» и вышла на третье место в чемпионате Испании

Обе команды борются за путевки в Лигу чемпионов.

Матч 25-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Севилья» завершился со счетом 0:3.

На 43-й минуте счет открыл Лукас Окампос ударом с правой с близкого расстояния, на 67-й Фернандо забил головой после розыгрыша штрафного и навеса Люка Де Йонга, а на 75-й бразильский полузащитник добил к своему голу результативную передачу на Жюля Кунде.

«Севилья» поднялась на третье место, набрав 43 очка. «Хетафе» опустился на четвертое, оставшись с 42 очками.

1 марта состоятся матчи «Севилья» – «Осасуна» и «Мальорка» – «Хетафе».

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