Артета – после победы над «Эвертоном»: Это лучшая неделя в моей карьере

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Эвертоном» (3:2) в матче 27-го тура Премьер-лиги.
«Больше всего я доволен настроем команды. Мы выиграли три матча за неделю и это отличный результат. Что касается встречи с «Эвертоном», то «Арсенал» играл великолепно на протяжении 65 минут. Я хочу видеть это в каждом матче и до финального свистка. Не буду скрывать, что это лучшая неделя в моей карьере.
Обамеянг? Этот футболист выполняет огромный объем работы. У меня нет никаких вопросов. Я доволен его игрой», – цитирует испанца ВВС.
На данный момент «Арсенал» занимает девятое место в таблице, набрав 37 очков, а «Эвертон» опустился на 11-е. В его активе 36 очков.
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