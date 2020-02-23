Артета – после победы над «Эвертоном»: Это лучшая неделя в моей карьере Ранее «канониры» обыграли «Ньюкасл» в матче АПЛ (4:0) и «Олимпиакос» в поединке Лиги Европы (1:0).

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Эвертоном» (3:2) в матче 27-го тура Премьер-лиги.

«Больше всего я доволен настроем команды. Мы выиграли три матча за неделю и это отличный результат. Что касается встречи с «Эвертоном», то «Арсенал» играл великолепно на протяжении 65 минут. Я хочу видеть это в каждом матче и до финального свистка. Не буду скрывать, что это лучшая неделя в моей карьере.

Обамеянг? Этот футболист выполняет огромный объем работы. У меня нет никаких вопросов. Я доволен его игрой», – цитирует испанца ВВС.

На данный момент «Арсенал» занимает девятое место в таблице, набрав 37 очков, а «Эвертон» опустился на 11-е. В его активе 36 очков.

1 марта мерсисайдский клуб примет «Манчестер Юнайтед», а команда из Лондона сыграет в тот же день с «Манчестер Сити».