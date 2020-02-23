Матч плей-офф Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» могут перенести из Милана из-за коронавируса Ответная встреча 1/16 финала должна состояться 27 февраля.

Итальянское агентство новостей ANSA сообщает, что ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» может быть перенесен на нейтральную территорию из-за распространения коронавируса на севере Италии. Второй вариант – провести встречу без зрителей. Планировалось, что игра состоится в четверг 27 февраля в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Поздно вечером 22 февраля итальянские власти наложили запрет на проведение массовых мероприятий и регионах Ломбардия и Венето из-за распространения коронавируса. По состоянию на утро 23 февраля было зарегистрировано 132 случая заражения.

Сегодня не состоялись четыре матча серии А. Перенесены на неопределенный срок были встречи «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма», а также «Интер» – «Сампдория».

20 февраля чемпион Болгарии «Лудогорец» на своем поле проиграл миланскому «Интеру» со счетом 0:2.