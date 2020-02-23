Бруну Фернандеш: Я стал игроком «МЮ, чтобы помочь команде побеждать в каждом турнире Португалец перебрался на «Олд Траффорд» в январе этого года.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий после победы над «Уотфордом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ. Отметим, что полузащитник забил гол, а также отдал голевой пас.

«Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Я стал игроком «МЮ, чтобы помочь команде сделать это и побеждать в каждом турнире. Рад, что мне удалось забить. Мы сделали все и заслужили победу», – цитирует игрока Sky Sports.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Уотфорд» с 24 очками занимает 19-е место.