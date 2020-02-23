Бруну Фернандеш: Я стал игроком «МЮ, чтобы помочь команде побеждать в каждом турнире

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш дал комментарий после победы над «Уотфордом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ. Отметим, что полузащитник забил гол, а также отдал голевой пас.
«Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Я стал игроком «МЮ, чтобы помочь команде сделать это и побеждать в каждом турнире. Рад, что мне удалось забить. Мы сделали все и заслужили победу», – цитирует игрока Sky Sports.
После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 41 очко и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Уотфорд» с 24 очками занимает 19-е место.
Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий Юрловой - букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 в Антхольцеуже пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:05 Биатлон Тигай Лев Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 09:46 Бокс Усачев Владислав Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав Андрей Воронин: Жалко девушку – судью, которая попала в неприятную ситуацию Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин о финале Кубка легенд. 23.02.2020 19:27 Футбол Григорьевская Юлия «Или пенальти, и сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео) Два удаления у соперников «за мат», гол россиян после завершения времени матча. Так сборную России не тащили к победе за уши еще никогда. 23.02.2020 18:50 Футбол Борисов Антон «Краснодар» отбивает летние расходы. Итоги трансферных окон в РПЛ После масштабной летней трансферной кампании под Лигу чемпионов «быки», чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей и разгрузить ведомость раздали игроков почти на 19 млн евро. 22.02.2020 15:07 Футбол Зибрак Артем Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:07 Биатлон Тигай Лев Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван